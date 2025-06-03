Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 男子速干梭织短裤
¥399
无论是防守、进攻还是休息日，Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干梭织短裤皆可轻松驾驭。采用标准版型设计，无论是在球场、健身房还是与好友一起闲逛，皆可助你自如畅动。轻盈弹性梭织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： FQ2990-013
Jordan Sport
¥399
无论是防守、进攻还是休息日，Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干梭织短裤皆可轻松驾驭。采用标准版型设计，无论是在球场、健身房还是与好友一起闲逛，皆可助你自如畅动。轻盈弹性梭织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈梭织面料富有弹性，缔造灵活自如的运动体验
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： FQ2990-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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