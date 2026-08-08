Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤为篮球场融入复古街头风范，彰显经典传承。采用轻盈透气网眼布结合导湿速干技术，为你带来百搭实穿的日常体验。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

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