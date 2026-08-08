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Jordan Sport Dri-FIT
Diamond 男子速干短裤
¥349
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此配色当前无货
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤为篮球场融入复古街头风范，彰显经典传承。采用轻盈透气网眼布结合导湿速干技术，为你带来百搭实穿的日常体验。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 健身红/黑/健身红/健身红
- 款式： DH9076-687
Jordan Sport Dri-FIT
¥349
百搭风范，一往无前
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤为篮球场融入复古街头风范，彰显经典传承。采用轻盈透气网眼布结合导湿速干技术，为你带来百搭实穿的日常体验。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 网眼布面料，轻盈透气
产品细节
- Jordan 标准版型
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 条纹针织镶边
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红/黑/健身红/健身红
- 款式： DH9076-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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