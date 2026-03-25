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Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 男子速干短裤
¥399
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤搭载导湿速干技术，带来出众性能。采用轻盈透气的网眼布，在比赛升温之际帮助你保持清爽活力。经典菱形镶边设计，彰显经典 Jordan 风范。
- 显示颜色： 亚麻
- 款式： IR6311-277
Jordan Sport
¥399
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤搭载导湿速干技术，带来出众性能。采用轻盈透气的网眼布，在比赛升温之际帮助你保持清爽活力。经典菱形镶边设计，彰显经典 Jordan 风范。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 弹性腰部设计
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 亚麻
- 款式： IR6311-277
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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