Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 男子速干网眼布短裤
31% 折让
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干网眼布短裤采用轻盈网眼布面料结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际依旧保持清爽活力。 饰有经典菱形镶边， 添上点睛之笔。
- 显示颜色： 藤黄/黑/黑
- 款式： HF9911-206
Jordan Sport
31% 折让
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干网眼布短裤采用轻盈网眼布面料结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际依旧保持清爽活力。 饰有经典菱形镶边， 添上点睛之笔。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 轻盈网眼布面料，透气出众
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 藤黄/黑/黑
- 款式： HF9911-206
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。