穿上 Jordan Sport Dri-FIT Jumpman 男子速干T恤，无论去健身房运动还是上场比赛，皆可助你从容应对，随时开战。这款针织T恤采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适，任你随心畅动。

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