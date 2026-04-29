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Jordan Sport
Dri-FIT Jumpman 男子速干T恤
13% 折让
穿上 Jordan Sport Dri-FIT Jumpman 男子速干T恤，无论去健身房运动还是上场比赛，皆可助你从容应对，随时开战。这款针织T恤采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适，任你随心畅动。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB6758-010
Jordan Sport
13% 折让
穿上 Jordan Sport Dri-FIT Jumpman 男子速干T恤，无论去健身房运动还是上场比赛，皆可助你从容应对，随时开战。这款针织T恤采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适，任你随心畅动。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 单面针织面料，轻盈柔软
产品细节
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB6758-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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