 
Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克 - 黑/暗灰色

Jordan Sport

Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克

¥799

畅享热身新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克采用弹性梭织外层结合导湿速干技术，质感轻盈非凡，带来出色性能和舒适体验，打造出众的赛前训练装备。网眼布拼接里料结合后身开口设计，塑就出众透气性；宽松版型，便于叠搭。


  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： HQ8896-010

Jordan Sport

¥799

畅享热身新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克采用弹性梭织外层结合导湿速干技术，质感轻盈非凡，带来出色性能和舒适体验，打造出众的赛前训练装备。网眼布拼接里料结合后身开口设计，塑就出众透气性；宽松版型，便于叠搭。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 梭织外层经久耐穿且富有弹性，令夹克随行而动，助你自如完成弯腰和伸展动作
  • 轻盈网眼布拼接里料结合后身开口设计，塑就出众透气性

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 弹性袖口和下摆
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： HQ8896-010

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