Jordan Sport
Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克
¥799
畅享热身新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克采用弹性梭织外层结合导湿速干技术，质感轻盈非凡，带来出色性能和舒适体验，打造出众的赛前训练装备。网眼布拼接里料结合后身开口设计，塑就出众透气性；宽松版型，便于叠搭。
- 显示颜色： 黑/暗灰色
- 款式： HQ8896-010
Jordan Sport
¥799
畅享热身新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干夹克采用弹性梭织外层结合导湿速干技术，质感轻盈非凡，带来出色性能和舒适体验，打造出众的赛前训练装备。网眼布拼接里料结合后身开口设计，塑就出众透气性；宽松版型，便于叠搭。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 梭织外层经久耐穿且富有弹性，令夹克随行而动，助你自如完成弯腰和伸展动作
- 轻盈网眼布拼接里料结合后身开口设计，塑就出众透气性
产品细节
- UPF 40+
- 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 弹性袖口和下摆
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/暗灰色
- 款式： HQ8896-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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