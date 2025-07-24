 
Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干长裤 - 黑/暗灰色

Jordan Sport

Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干长裤

¥749
黑/暗灰色
浅银/白色

畅享热身新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干长裤采用弹性梭织面料结合导湿速干技术，质感轻盈，兼具出众性能与舒适感受，助力轻松驾驭赛前准备环节。采用宽松版型，营造充裕活动空间；可调节裤管口，让你玩转不凡风格。


  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： HQ8893-010

Jordan Sport

¥749

畅享热身新体验。Jordan Sport Dri-FIT Tunnel 女子防晒速干长裤采用弹性梭织面料结合导湿速干技术，质感轻盈，兼具出众性能与舒适感受，助力轻松驾驭赛前准备环节。采用宽松版型，营造充裕活动空间；可调节裤管口，让你玩转不凡风格。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 裤管口搭配松紧抽绳，可供自行调整造型，既可敞开穿着，也可束紧穿着，助你打造多变造型
  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 左侧裤腿配有拉链口袋，营造安全储物空间

产品细节

  • UPF 40+
  • 面料：85% 锦纶/15% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： HQ8893-010

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