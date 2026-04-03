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Jordan Sport
Dri-FIT Y2K 男子速干短裤
¥299
Jordan Sport Dri-FIT Y2K 男子速干短裤质感轻盈，为你的比赛注入 Jordan DNA。采用导湿速干技术，塑就性能出众的佳选单品。
- 显示颜色： 黑/白色/健身红
- 款式： IF3542-013
Jordan Sport
¥299
Jordan Sport Dri-FIT Y2K 男子速干短裤质感轻盈，为你的比赛注入 Jordan DNA。采用导湿速干技术，塑就性能出众的佳选单品。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色/健身红
- 款式： IF3542-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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