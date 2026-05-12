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Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干七分紧身裤 - 黑

Jordan Sport Essentials

Dri-FIT 男子速干七分紧身裤

30% 折让

Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干七分紧身裤采用弹性面料，可妥帖包覆身体，提供出色支撑力。此外，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在激烈的运动中保持干爽舒适。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF0900-010

Jordan Sport Essentials

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Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干七分紧身裤采用弹性面料，可妥帖包覆身体，提供出色支撑力。此外，搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在激烈的运动中保持干爽舒适。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边口袋便于存放随身小物件
  • 弹性提花腰部设计，塑就稳固贴合的舒适感受
  • 正面网眼拼接设计，提升透气性

产品细节

  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF0900-010

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更多信息

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价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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