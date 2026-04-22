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Jordan Sport Essentials
Dri-FIT 男子速干梭织短裤
10% 折让
这款百搭又轻盈的短裤之所以被称为 Essentials，自有其道理。Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织短裤采用四向弹性梭织面料，搭载导湿速干技术，助你在球场内外保持舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2161-010
Jordan Sport Essentials
10% 折让
这款百搭又轻盈的短裤之所以被称为 Essentials，自有其道理。Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织短裤采用四向弹性梭织面料，搭载导湿速干技术，助你在球场内外保持舒适。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋，可供收纳小物件
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2161-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。