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Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织短裤 - 橄榄灰

Jordan Sport Essentials

Dri-FIT 男子速干梭织短裤

23% 折让
橄榄灰
黑

这款百搭又轻盈的短裤之所以被称为 Essentials，自有其道理。Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织短裤采用四向弹性梭织面料，搭载导湿速干技术，助你在球场内外保持舒适。


  • 显示颜色： 橄榄灰
  • 款式： IF2161-040

Jordan Sport Essentials

23% 折让

这款百搭又轻盈的短裤之所以被称为 Essentials，自有其道理。Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织短裤采用四向弹性梭织面料，搭载导湿速干技术，助你在球场内外保持舒适。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边口袋，可供收纳小物件

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 橄榄灰
  • 款式： IF2161-040

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