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Jordan Sport Essentials
Dri-FIT 男子速干梭织长裤
¥399
无论热身还是放松，Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织长裤皆可伴你畅享舒适轻体验。这款经典长裤采用轻盈的梭织面料，搭载导湿速干技术，助你保持清爽有型。
- 显示颜色： 橄榄灰/黑
- 款式： IF2155-041
Jordan Sport Essentials
¥399
无论热身还是放松，Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织长裤皆可伴你畅享舒适轻体验。这款经典长裤采用轻盈的梭织面料，搭载导湿速干技术，助你保持清爽有型。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 四向弹性梭织面料，伴随身体动作自如畅动
产品细节
- 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 橄榄灰/黑
- 款式： IF2155-041
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。