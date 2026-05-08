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Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织长裤 - 黑

Jordan Sport Essentials

Dri-FIT 男子速干梭织长裤

15% 折让
黑
橄榄灰/黑

无论热身还是放松，Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织长裤皆可伴你畅享舒适轻体验。这款经典长裤采用轻盈的梭织面料，搭载导湿速干技术，助你保持清爽有型。 


  • 显示颜色：
  • 款式： IF2155-010

Jordan Sport Essentials

15% 折让

无论热身还是放松，Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干梭织长裤皆可伴你畅享舒适轻体验。这款经典长裤采用轻盈的梭织面料，搭载导湿速干技术，助你保持清爽有型。 

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 四向弹性梭织面料，伴随身体动作自如畅动

产品细节

  • 面料：87% 聚酯纤维/13% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF2155-010

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