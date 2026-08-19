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Jordan Sport Essentials
Dri-FIT 男子速干短袖上衣
24% 折让
Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干短袖上衣柔软轻盈，助力随时开练。针织面料可导湿速干，在训练时为你提供所需的舒适感。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF0883-100
Jordan Sport Essentials
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Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干短袖上衣柔软轻盈，助力随时开练。针织面料可导湿速干，在训练时为你提供所需的舒适感。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 84% 聚酯纤维/16% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF0883-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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