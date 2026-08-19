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Jordan Sport Flightweight
Dri-FIT 男子汗渍隐匿防晒速干短袖上衣
24% 折让
穿上 Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子汗渍隐匿防晒速干短袖上衣，在训练中焕新活力。这款百搭上衣采用导湿速干技术和紫外线防护面料，可有效抵御日晒，令你保持舒适。
- 显示颜色： 纯蓝/黑
- 款式： HF9933-485
Jordan Sport Flightweight
24% 折让
穿上 Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子汗渍隐匿防晒速干短袖上衣，在训练中焕新活力。这款百搭上衣采用导湿速干技术和紫外线防护面料，可有效抵御日晒，令你保持舒适。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 本产品可为衣物遮盖的部位提供 UVA 及 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
产品细节
- UPF 40+
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 纯蓝/黑
- 款式： HF9933-485
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。