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Jordan Sport Flightweight
Dri-FIT 男子速干短裤
14% 折让
Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子速干短裤采用轻盈面料，结合导湿速干技术，令你在比赛升温之际保持清爽活力。弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合度；侧袋设计，方便你在上场前收纳物品。
- 显示颜色： 浅碳色/灰黑
- 款式： HF9936-075
Jordan Sport Flightweight
14% 折让
Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子速干短裤采用轻盈面料，结合导湿速干技术，令你在比赛升温之际保持清爽活力。弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合度；侧袋设计，方便你在上场前收纳物品。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋，便于储物
产品细节
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅碳色/灰黑
- 款式： HF9936-075
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。