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Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子速干短裤 - 黑/暗灰色

Jordan Sport Flightweight

Dri-FIT 男子速干短裤

10% 折让
黑/暗灰色
浅碳色/灰黑

Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子速干短裤采用轻盈面料，结合导湿速干技术，令你在比赛升温之际保持清爽活力。弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合度；侧袋设计，方便你在上场前收纳物品。


  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： HF9936-010

Jordan Sport Flightweight

10% 折让

Jordan Sport Flightweight Dri-FIT 男子速干短裤采用轻盈面料，结合导湿速干技术，令你在比赛升温之际保持清爽活力。弹性腰部搭配抽绳，可自由调节贴合度；侧袋设计，方便你在上场前收纳物品。

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 侧边口袋，便于储物

产品细节

  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗灰色
  • 款式： HF9936-010

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