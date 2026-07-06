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Jordan Sport Hoop Fleece
下站东单男子速干无袖套头连帽衫
¥549
穿上 Jordan Sport Hoop Fleece 下站东单男子速干无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用富有结构感的针织面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。
- 显示颜色： 丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红
- 款式： IQ7265-220
Jordan Sport Hoop Fleece
¥549
穿上 Jordan Sport Hoop Fleece 下站东单男子速干无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用富有结构感的针织面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 风帽搭配抽绳
- 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红
- 款式： IQ7265-220
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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