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Jordan Sport Hoop Fleece 下站东单男子速干无袖套头连帽衫 - 丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红

Jordan Sport Hoop Fleece

下站东单男子速干无袖套头连帽衫

¥549
丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红
青灰色/灰黑/帆白/大学红

穿上 Jordan Sport Hoop Fleece 下站东单男子速干无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用富有结构感的针织面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。


  • 显示颜色： 丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红
  • 款式： IQ7265-220

Jordan Sport Hoop Fleece

¥549

穿上 Jordan Sport Hoop Fleece 下站东单男子速干无袖套头连帽衫，彰显纯正 Jordan 风范，致敬中国传奇街头篮球赛。这款无袖连帽衫采用富有结构感的针织面料，结合导湿速干技术，助你在球场内外洋溢清新活力。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适

产品细节

  • 袋鼠式口袋
  • 风帽搭配抽绳
  • 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 丝绒棕/浅土褐/帆白/大学红
  • 款式： IQ7265-220

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