Jordan Sport Hoop Fleece
男子速干短裤
¥449
穿上 Jordan Sport Hoop Fleece 男子速干短裤，蓄势待发，开启全新征程。这款舒适短裤采用针织面料，搭载导湿速干技术。宽松版型，带来自由无拘的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/清透色
- 款式： IQ3801-010
Jordan Sport Hoop Fleece
¥449
穿上 Jordan Sport Hoop Fleece 男子速干短裤，蓄势待发，开启全新征程。这款舒适短裤采用针织面料，搭载导湿速干技术。宽松版型，带来自由无拘的穿着体验。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料：69% 棉/31% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/清透色
- 款式： IQ3801-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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