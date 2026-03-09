 
Jordan Sport Hoop Fleece 男子速干短裤 - 黑/清透色

Jordan Sport Hoop Fleece

男子速干短裤

¥449

穿上 Jordan Sport Hoop Fleece 男子速干短裤，蓄势待发，开启全新征程。这款舒适短裤采用针织面料，搭载导湿速干技术。宽松版型，带来自由无拘的穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/清透色
  • 款式： IQ3801-010

Jordan Sport Hoop Fleece

¥449

穿上 Jordan Sport Hoop Fleece 男子速干短裤，蓄势待发，开启全新征程。这款舒适短裤采用针织面料，搭载导湿速干技术。宽松版型，带来自由无拘的穿着体验。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：69% 棉/31% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/清透色
  • 款式： IQ3801-010

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