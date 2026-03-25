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Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫
¥499
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫采用匠心设计，兼具实用功能和自由运动表现。无论是热身、训练，还是想为你的装扮增添一丝时尚气息，这款连帽衫都能满足你的需求。
- 显示颜色： 黑/清透色
- 款式： IF3796-010
Jordan Sport Hoop Fleece
¥499
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫采用匠心设计，兼具实用功能和自由运动表现。无论是热身、训练，还是想为你的装扮增添一丝时尚气息，这款连帽衫都能满足你的需求。
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料/连帽里料：69% 棉/31% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/清透色
- 款式： IF3796-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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