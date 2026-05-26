Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫采用匠心设计，兼具实用功能和自由运动表现。无论是热身、训练，还是想为你的装扮增添一丝时尚气息，这款连帽衫都能满足你的需求。

Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干无袖套头连帽衫采用匠心设计，兼具实用功能和自由运动表现。无论是热身、训练，还是想为你的装扮增添一丝时尚气息，这款连帽衫都能满足你的需求。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。