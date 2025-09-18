Jordan Sport Indy
女子低强度支撑速干运动内衣
17% 折让
Jordan Sport Indy 女子低强度支撑速干运动内衣质感轻盈，适合低强度训练和日常穿着，令你舒适畅动。简约设计，提供低强度支撑；顺滑弹性导湿速干面料，搭配可调节肩带和宽版胸带，塑就稳固贴合感。
- 显示颜色： 黑/隐形灰/黑/白色
- 款式： FV6499-010
Jordan Sport Indy
17% 折让
Jordan Sport Indy 女子低强度支撑速干运动内衣质感轻盈，适合低强度训练和日常穿着，令你舒适畅动。简约设计，提供低强度支撑；顺滑弹性导湿速干面料，搭配可调节肩带和宽版胸带，塑就稳固贴合感。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 匠心衬垫从下方装入，在穿着时保持稳固
- 细肩带设计，便于从背面轻松调节，助你打造理想贴合感
- 柔软提花胸带，缔造舒适贴合感
产品细节
- 面料：聚酯纤维/氨纶。下摆：锦纶/聚酯纤维/氨纶。里料/夹层：聚酯纤维/氨纶。衬垫正面面料/衬垫背面面料：聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/隐形灰/黑/白色
- 款式： FV6499-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。