无所畏惧，存在于你的基因里，穿上这款舒适耐穿的 Jordan Stadium 90 大童运动鞋，为真实的自己喝彩。该鞋款从 JORDAN 品牌传统设计汲取灵感，借鉴 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，比如模压鞋口和同色调缝线等，再搭配时尚外观和出色缓震性能，造就经典。

显示颜色： 中橄榄绿/大学红/帆白/黑

款式： HF6014-201