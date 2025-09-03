 
Jordan Stadium 90 大童运动童鞋 - 中橄榄绿/大学红/帆白/黑

Jordan Stadium 90

大童运动童鞋

无所畏惧，存在于你的基因里，穿上这款舒适耐穿的 Jordan Stadium 90 大童运动鞋，为真实的自己喝彩。该鞋款从 JORDAN 品牌传统设计汲取灵感，借鉴 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，比如模压鞋口和同色调缝线等，再搭配时尚外观和出色缓震性能，造就经典。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/大学红/帆白/黑
  • 款式： HF6014-201

其他细节

  • 模压鞋口借鉴自 AJ5，外底则致意 AJ1
  • 火焰状纹路设计细节，与 AJ5 的经典火焰图案相呼应
  • 耐穿鞋面采用天然皮革和织物组合材料制成
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

  • 显示颜色： 中橄榄绿/大学红/帆白/黑
  • 款式： HF6014-201

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。