Jordan Stadium 90
大童运动童鞋
25% 折让
售罄：
此配色当前无货
无所畏惧，存在于你的基因里，穿上这款舒适耐穿的 Jordan Stadium 90 大童运动鞋，为真实的自己喝彩。该鞋款从 JORDAN 品牌传统设计汲取灵感，借鉴 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，比如模压鞋口和同色调缝线等，再搭配时尚外观和出色缓震性能，造就经典。
- 显示颜色： 中橄榄绿/大学红/帆白/黑
- 款式： HF6014-201
其他细节
- 模压鞋口借鉴自 AJ5，外底则致意 AJ1
- 火焰状纹路设计细节，与 AJ5 的经典火焰图案相呼应
- 耐穿鞋面采用天然皮革和织物组合材料制成
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
