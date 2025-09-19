 
Jordan Stadium 90 男子运动鞋 - 白色/冷灰/黑

Jordan Stadium 90

男子运动鞋

Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。鞋面采用优质材料组合设计，混糅 AJ1 的鞋头和 AJ5 的火焰状细节。搭载 Nike Air 缓震配置，塑就轻松自如的迈步体验，令你自在有型。


  • 显示颜色： 白色/冷灰/黑
  • 款式： HF5258-102

Jordan Stadium 90

其他细节

  • 耐穿鞋面采用优质材料制成
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，塑就出色抓地力，适合日常穿着

产品细节

  • 橡胶外底融入圆形底纹，致敬 AJ1
  • 火焰状纹路细节和后跟品牌标志借鉴自 AJ5
