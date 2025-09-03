Jordan Stadium 90 男子运动鞋兼具舒适性与出众格调。鞋款从 AJ1 和 AJ5 中汲取设计灵感，是日常穿着的理想之选。鞋面采用优质材料组合设计，混糅 AJ1 的鞋头和 AJ5 的火焰状细节。搭载 Nike Air 缓震配置，塑就轻松自如的迈步体验，令你自在有型。

显示颜色： 白色/冷灰/黑

款式： HF5258-102