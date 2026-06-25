这款 Jordan Swoosh Air 双肩包简约利落，专为日常生活而设计。采用耐用材料，宽敞主袋内设网眼布收纳口袋和钥匙夹扣，背面拉链隔层设有加垫保护套，为笔记本电脑和平板电脑提供出众防护。侧边水壶袋可妥帖收纳饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调节加垫肩带，为你营造舒适携背体验。

这款 Jordan Swoosh Air 双肩包简约利落，专为日常生活而设计。采用耐用材料，宽敞主袋内设网眼布收纳口袋和钥匙夹扣，背面拉链隔层设有加垫保护套，为笔记本电脑和平板电脑提供出众防护。侧边水壶袋可妥帖收纳饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调节加垫肩带，为你营造舒适携背体验。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。