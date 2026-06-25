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Jordan Swoosh Air 双肩包 - 黑

Jordan

Swoosh Air 双肩包

¥449
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这款 Jordan Swoosh Air 双肩包简约利落，专为日常生活而设计。采用耐用材料，宽敞主袋内设网眼布收纳口袋和钥匙夹扣，背面拉链隔层设有加垫保护套，为笔记本电脑和平板电脑提供出众防护。侧边水壶袋可妥帖收纳饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调节加垫肩带，为你营造舒适携背体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： IZ7332-010

Jordan

¥449

这款 Jordan Swoosh Air 双肩包简约利落，专为日常生活而设计。采用耐用材料，宽敞主袋内设网眼布收纳口袋和钥匙夹扣，背面拉链隔层设有加垫保护套，为笔记本电脑和平板电脑提供出众防护。侧边水壶袋可妥帖收纳饮品；正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；可调节加垫肩带，为你营造舒适携背体验。

产品细节

  • 尺寸：292 长 x 165 宽 x 470 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IZ7332-010

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