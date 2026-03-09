街头足球的精髓在于触球感。因此，我们采用皮革与织物组合设计了 Jordan Tiempo Streetgato SE 天迫系列男/女 IC 室内/球场低帮足球鞋。触感柔软，助你稳稳掌控脚下足球，轻松撕开防线。

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