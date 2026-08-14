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Jordan Tour
常规高尔夫手套（左手）
¥299
Jordan Tour 常规高尔夫手套（左手）兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用优质皮革制成，柔软耐用；手指关键区域融入打孔设计，舒适透气。手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。
- 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿/黑曜石色
- 款式： FN0534-334
Jordan Tour
¥299
Jordan Tour 常规高尔夫手套（左手）兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用优质皮革制成，柔软耐用；手指关键区域融入打孔设计，舒适透气。手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。
其他细节
- 手掌侧采用优质皮革，抓握力强，耐用性佳
- 手指关键区域融入打孔设计，舒适透气
- 手套背面采用弹性拼接面料，塑就自然流畅的运动体验
产品细节
- 手掌：100% 羊皮革。底部：80% 羊皮革/17% 聚酯纤维/3% 氨纶。其他：60% 锦纶/40% PU 人造革
- 不可洗涤
- 刺绣 Jumpman 标志
- 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿/黑曜石色
- 款式： FN0534-334
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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