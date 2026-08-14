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Jordan Tour 常规高尔夫手套（左手） - 霜淡草绿/霜淡草绿/黑曜石色

Jordan Tour

常规高尔夫手套（左手）

¥299
霜淡草绿/霜淡草绿/黑曜石色
勇气蓝/白色/勇气蓝/白色

Jordan Tour 常规高尔夫手套（左手）兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用优质皮革制成，柔软耐用；手指关键区域融入打孔设计，舒适透气。手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。


  • 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿/黑曜石色
  • 款式： FN0534-334

Jordan Tour

¥299

Jordan Tour 常规高尔夫手套（左手）兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用优质皮革制成，柔软耐用；手指关键区域融入打孔设计，舒适透气。手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。

其他细节

  • 手掌侧采用优质皮革，抓握力强，耐用性佳
  • 手指关键区域融入打孔设计，舒适透气
  • 手套背面采用弹性拼接面料，塑就自然流畅的运动体验

产品细节

  • 手掌：100% 羊皮革。底部：80% 羊皮革/17% 聚酯纤维/3% 氨纶。其他：60% 锦纶/40% PU 人造革
  • 不可洗涤
  • 刺绣 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 霜淡草绿/霜淡草绿/黑曜石色
  • 款式： FN0534-334

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