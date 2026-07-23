Jordan Triangle PF 男子篮球鞋爆跳破空鞋旨在助你展现出色弹跳能力。Cushlon 3.0 泡棉、ZoomX 泡棉和 Air Zoom 缓震配置加持，助你发挥出众球场表现。当比赛变得激烈时，耐穿仿碳纤维式织物材料依旧结实，无论你打什么位置、面对不同场地，都能从容应对。

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