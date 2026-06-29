Jordan Triangle PF 男子篮球鞋鞋旨在助你展开全方位进攻。此鞋款汇集多项缓震科技，融合泡棉鞋垫、ZoomX 泡棉与 Air Zoom 缓震配置，助力展现出色表现。当比赛进入白热化阶段，耐穿仿碳纤维式织物材料助你从容应对多种挑战。无论是快攻推进还是镇守篮下，它都能助你在场上成为不可忽视的威胁。

Jordan Triangle PF 男子篮球鞋鞋旨在助你展开全方位进攻。此鞋款汇集多项缓震科技，融合泡棉鞋垫、ZoomX 泡棉与 Air Zoom 缓震配置，助力展现出色表现。当比赛进入白热化阶段，耐穿仿碳纤维式织物材料助你从容应对多种挑战。无论是快攻推进还是镇守篮下，它都能助你在场上成为不可忽视的威胁。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。