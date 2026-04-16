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Jordan Trunner LX
女子运动鞋
22% 折让
Jordan Trunner LX 女子运动鞋强势回归，焕新打造。该鞋款采用匠心鞋口设计，结合透气织物，缔造舒适穿着体验。中足固定带设计，可供自行调整贴合度，斑点外底设计，增添几分时尚气息。百搭单品，舒适有型。
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/谜团石灰/麻黄/燕麦色
- 款式： IQ2719-002
Jordan Trunner LX
22% 折让
Jordan Trunner LX 女子运动鞋强势回归，焕新打造。该鞋款采用匠心鞋口设计，结合透气织物，缔造舒适穿着体验。中足固定带设计，可供自行调整贴合度，斑点外底设计，增添几分时尚气息。百搭单品，舒适有型。
其他细节
- 织物鞋面，透气耐穿
- 厚实泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 浅铁矿石灰/谜团石灰/麻黄/燕麦色
- 款式： IQ2719-002
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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