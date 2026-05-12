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Jordan Trunner LX 女子运动鞋 - 浅铁矿石灰/谜团石灰/麻黄/燕麦色

Jordan Trunner LX

女子运动鞋

40% 折让

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Jordan Trunner LX 女子运动鞋强势回归，焕新打造。该鞋款采用匠心鞋口设计，结合透气织物，缔造舒适穿着体验。中足固定带设计，可供自行调整贴合度，斑点外底设计，增添几分时尚气息。百搭单品，舒适有型。


  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/谜团石灰/麻黄/燕麦色
  • 款式： IQ2719-002

Jordan Trunner LX

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Jordan Trunner LX 女子运动鞋强势回归，焕新打造。该鞋款采用匠心鞋口设计，结合透气织物，缔造舒适穿着体验。中足固定带设计，可供自行调整贴合度，斑点外底设计，增添几分时尚气息。百搭单品，舒适有型。

其他细节

  • 织物鞋面，透气耐穿
  • 厚实泡棉中底，缔造非凡舒适的日常穿着体验

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 浅铁矿石灰/谜团石灰/麻黄/燕麦色
  • 款式： IQ2719-002

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