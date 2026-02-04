Jordan Trunner Flow
女子运动鞋
10% 折让
Trunner 焕新演绎，为你带来舒适的日常穿着体验和休闲外观。Jordan Trunner Flow 女子运动鞋采用舒适的加垫鞋口、透气网眼设计和耐穿的织物，结合模压塑料后跟夹，打造出一款日常可穿且外观时尚的鞋履。
- 显示颜色： 白色/黑/白金色/亚紫粉
- 款式： IQ0701-102
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，透气耐穿
- 泡绵中底，带来缓震迈步体验
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
