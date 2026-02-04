Trunner 焕新演绎，为你带来舒适的日常穿着体验和休闲外观。Jordan Trunner Flow 女子运动鞋采用舒适的加垫鞋口、透气网眼设计和耐穿的织物，结合模压塑料后跟夹，打造出一款日常可穿且外观时尚的鞋履。

显示颜色： 白色/黑/白金色/亚紫粉

款式： IQ0701-102