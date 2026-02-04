 
Jordan Trunner Flow 女子运动鞋 - 白色/黑/白金色/亚紫粉

Jordan Trunner Flow

女子运动鞋

10% 折让

Trunner 焕新演绎，为你带来舒适的日常穿着体验和休闲外观。Jordan Trunner Flow 女子运动鞋采用舒适的加垫鞋口、透气网眼设计和耐穿的织物，结合模压塑料后跟夹，打造出一款日常可穿且外观时尚的鞋履。


  • 显示颜色： 白色/黑/白金色/亚紫粉
  • 款式： IQ0701-102

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，透气耐穿
  • 泡绵中底，带来缓震迈步体验

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
