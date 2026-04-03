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Jordan Trunner Flow
男子运动鞋
18% 折让
Trunner 焕新演绎，为你带来舒适的日常穿着体验和休闲外观。Jordan Trunner Flow 男子运动鞋采用舒适的加垫鞋口、透气网眼设计和柔软的合成材质，打造出一款日常可穿且外观时尚的鞋履。
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： IO2091-003
Jordan Trunner Flow
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Trunner 焕新演绎，为你带来舒适的日常穿着体验和休闲外观。Jordan Trunner Flow 男子运动鞋采用舒适的加垫鞋口、透气网眼设计和柔软的合成材质，打造出一款日常可穿且外观时尚的鞋履。
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，透气耐穿
- 泡棉中底，带来缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 黑/煤黑/白色
- 款式： IO2091-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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