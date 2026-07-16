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Jordan Trunner O/S
女子运动鞋漫游飞翼鞋
Jordan Trunner O/S 女子运动鞋焕新演绎经典 Jordan Trunner，打造日常穿搭的理想之选。Jordan Trunner 起初是在 90 年代末和 21 世纪初推出的训练鞋，是 Y2K 时代的经典单品，经过焕新设计，打造舒适的日常穿着体验。透气网眼布令鞋面柔韧灵活，而回弹泡棉和模压中足支撑翼则营造出顺滑柔软的迈步体验。
- 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
- 款式： IX4999-001
Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S 女子运动鞋焕新演绎经典 Jordan Trunner，打造日常穿搭的理想之选。Jordan Trunner 起初是在 90 年代末和 21 世纪初推出的训练鞋，是 Y2K 时代的经典单品，经过焕新设计，打造舒适的日常穿着体验。透气网眼布令鞋面柔韧灵活，而回弹泡棉和模压中足支撑翼则营造出顺滑柔软的迈步体验。
其他细节
- 鞋舌和鞋口采用加垫设计，柔软舒适
- 两侧模压塑料支撑翼，为中足提供妥帖包覆，塑就稳固脚感
- 柔软且回弹缓震的 Cushlon 3.0 泡棉为你提供支撑，带来顺畅迈步体验
- 透气网眼搭配皮革材料，缔造非凡舒适的穿着感受
- 这款鞋采用百搭的现代造型，设计灵感源自 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初的 Jordan 篮球鞋和 Trunner 运动鞋
产品细节
- 橡胶外底
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
- 款式： IX4999-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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