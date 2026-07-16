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Jordan Trunner O/S 女子运动鞋漫游飞翼鞋 - 黑/黑/黑/金属银

Jordan Trunner O/S

女子运动鞋漫游飞翼鞋

Jordan Trunner O/S 女子运动鞋焕新演绎经典 Jordan Trunner，打造日常穿搭的理想之选。Jordan Trunner 起初是在 90 年代末和 21 世纪初推出的训练鞋，是 Y2K 时代的经典单品，经过焕新设计，打造舒适的日常穿着体验。透气网眼布令鞋面柔韧灵活，而回弹泡棉和模压中足支撑翼则营造出顺滑柔软的迈步体验。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
  • 款式： IX4999-001

Jordan Trunner O/S

Jordan Trunner O/S 女子运动鞋焕新演绎经典 Jordan Trunner，打造日常穿搭的理想之选。Jordan Trunner 起初是在 90 年代末和 21 世纪初推出的训练鞋，是 Y2K 时代的经典单品，经过焕新设计，打造舒适的日常穿着体验。透气网眼布令鞋面柔韧灵活，而回弹泡棉和模压中足支撑翼则营造出顺滑柔软的迈步体验。

其他细节

  • 鞋舌和鞋口采用加垫设计，柔软舒适
  • 两侧模压塑料支撑翼，为中足提供妥帖包覆，塑就稳固脚感
  • 柔软且回弹缓震的 Cushlon 3.0 泡棉为你提供支撑，带来顺畅迈步体验
  • 透气网眼搭配皮革材料，缔造非凡舒适的穿着感受
  • 这款鞋采用百搭的现代造型，设计灵感源自 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初的 Jordan 篮球鞋和 Trunner 运动鞋

产品细节

  • 橡胶外底
  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/黑/黑/金属银
  • 款式： IX4999-001

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