Jordan Trunner O/S 女子运动鞋焕新演绎经典 Jordan Trunner，打造日常穿搭的理想之选。Jordan Trunner 起初是在 90 年代末和 21 世纪初推出的训练鞋，是 Y2K 时代的经典单品，经过焕新设计，打造舒适的日常穿着体验。透气网眼布令鞋面柔韧灵活，而回弹泡棉和模压中足支撑翼则营造出顺滑柔软的迈步体验。

显示颜色： 黑/黑/黑/金属银

款式： IX4999-001