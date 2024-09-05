Jordan Ultimate 2.0 8P

篮球

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白色/黑/赭黄/黑
黑/火焰红/白色/火焰红
大学红/黑/白色/黑

Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球专为适应室内和户外比赛而设计，助你全力以赴。凹槽设计，提供所需控球力，助你自信出击，制霸球场。

  • 显示颜色： 白色/黑/赭黄/黑
  • 款式： FB2305-153

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