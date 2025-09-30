 
Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球 - 黑/火焰红/白色/火焰红

Jordan Ultimate 2.0 8P

篮球

Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球专为适应室内和户外比赛而设计，助你全力以赴。凹槽设计，提供所需控球力，助你自信出击，制霸球场。


  • 显示颜色： 黑/火焰红/白色/火焰红
  • 款式： FB2305-017

其他细节

  • 耐用外层，可轻松驾驭多种球场
  • 匠心设计，适合室内和户外比赛
  • 凹槽设计，塑就出众控球表现
  • 纹理球面，提升抓握感

产品细节

  • 面层材质：人造革
  • 未充气
  • 适合室内和户外比赛
