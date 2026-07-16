第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan Unicorn
Dri-FIT ADV 舒适速干中筒运动袜（1 双）
15% 折让
穿上 Jordan Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干中筒运动袜（1 双），让表现跃升新层次。Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，为后跟提供出色支撑力，营造出众包覆效果，有助稳固双足。采用革新的导湿速干技术，帮助双足保持干爽。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ3393-100
Jordan Unicorn
15% 折让
穿上 Jordan Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干中筒运动袜（1 双），让表现跃升新层次。Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，为后跟提供出色支撑力，营造出众包覆效果，有助稳固双足。采用革新的导湿速干技术，帮助双足保持干爽。
匠心技术，干爽体验
Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。
性能出众，助力运动
Unicorn 3-D Spacer Knit 技术为足尖、后跟和脚掌等关键区域缔造出色的缓震、支撑和透气性能。
健身佳选，为你赋能
圆形分段后跟设计，可妥帖包覆后跟，有助减少鞋内打滑。
告别干扰，心无旁骛
足尖锁定设计有助稳固袜身，助你专注运动或训练。
出众支撑，尽情畅动
脚踝后侧采用加厚方格针织设计，带来缓震效果和紧密贴合体验，同时增强防护效果。
产品细节
- 脚面主体：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ3393-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。