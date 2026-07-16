Jordan Unicorn

¥109 ¥129 15% 折让

穿上 Jordan Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干中筒运动袜（1 双），让表现跃升新层次。Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，为后跟提供出色支撑力，营造出众包覆效果，有助稳固双足。采用革新的导湿速干技术，帮助双足保持干爽。

匠心技术，干爽体验

Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽、舒适和专注。

性能出众，助力运动

Unicorn 3-D Spacer Knit 技术为足尖、后跟和脚掌等关键区域缔造出色的缓震、支撑和透气性能。

健身佳选，为你赋能

圆形分段后跟设计，可妥帖包覆后跟，有助减少鞋内打滑。

告别干扰，心无旁骛

足尖锁定设计有助稳固袜身，助你专注运动或训练。

出众支撑，尽情畅动

脚踝后侧采用加厚方格针织设计，带来缓震效果和紧密贴合体验，同时增强防护效果。