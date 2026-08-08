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Jordan Utility 女子短款上衣 - 白色/铁架黑

Jordan Utility

女子短款上衣

¥349

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Jordan Utility 女子短款上衣采用弹性面料，妥善包覆身体，塑就出众贴合感，是温暖天气的理想之选。正面拉链设计，可供自由调节贴合度。


  • 显示颜色： 白色/铁架黑
  • 款式： CV7976-100

Jordan Utility

¥349

贴合支撑，街头风范

Jordan Utility 女子短款上衣采用弹性面料，妥善包覆身体，塑就出众贴合感，是温暖天气的理想之选。正面拉链设计，可供自由调节贴合度。

修身设计，彰显自信

耐穿弹性针织面料，塑就舒适穿着感受，且方便叠搭。

轻松易调节设计

正面采用拉链设计，可供自由调整贴合度，便于轻松穿脱。

产品细节

  • 修身版型，舒适合身，仿如定制
  • 整版抽象印花设计
  • 印制 Jumpman 设计
  • 82% 聚酯纤维/18% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/铁架黑
  • 款式： CV7976-100

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