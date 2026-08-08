第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan Utility
女子短款上衣
¥349
售罄：
此配色当前无货
Jordan Utility 女子短款上衣采用弹性面料，妥善包覆身体，塑就出众贴合感，是温暖天气的理想之选。正面拉链设计，可供自由调节贴合度。
- 显示颜色： 白色/铁架黑
- 款式： CV7976-100
Jordan Utility
¥349
贴合支撑，街头风范
Jordan Utility 女子短款上衣采用弹性面料，妥善包覆身体，塑就出众贴合感，是温暖天气的理想之选。正面拉链设计，可供自由调节贴合度。
修身设计，彰显自信
耐穿弹性针织面料，塑就舒适穿着感受，且方便叠搭。
轻松易调节设计
正面采用拉链设计，可供自由调整贴合度，便于轻松穿脱。
产品细节
- 修身版型，舒适合身，仿如定制
- 整版抽象印花设计
- 印制 Jumpman 设计
- 82% 聚酯纤维/18% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/铁架黑
- 款式： CV7976-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。