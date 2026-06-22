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Jordan Utility
男子梭织夹克
¥799
穿上这款基础叠搭单品，轻装出发。这款经典连帽款 Jordan Utility 男子梭织夹克采用锦纶面料，轻盈百搭，为你带来舒适非凡的包覆体验。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IW1901-030
Jordan Utility
¥799
穿上这款基础叠搭单品，轻装出发。这款经典连帽款 Jordan Utility 男子梭织夹克采用锦纶面料，轻盈百搭，为你带来舒适非凡的包覆体验。
产品细节
- 翻盖式按扣口袋
- 弹性袖口
- 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IW1901-030
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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