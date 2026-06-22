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Jordan Utility 男子梭织夹克 - 幻影灰白

Jordan Utility

男子梭织夹克

¥799
幻影灰白
黑
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穿上这款基础叠搭单品，轻装出发。这款经典连帽款 Jordan Utility 男子梭织夹克采用锦纶面料，轻盈百搭，为你带来舒适非凡的包覆体验。


  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IW1901-030

Jordan Utility

¥799

穿上这款基础叠搭单品，轻装出发。这款经典连帽款 Jordan Utility 男子梭织夹克采用锦纶面料，轻盈百搭，为你带来舒适非凡的包覆体验。

产品细节

  • 翻盖式按扣口袋
  • 弹性袖口
  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IW1901-030

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