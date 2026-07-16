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Jordan Utility 男子梭织短裤 - 幻影灰白

Jordan Utility

男子梭织短裤

10% 折让
幻影灰白
黑

经典梭织短裤，焕新升级，轻松应对新一季穿搭。Jordan Utility 男子梭织短裤采用锦纶面料，经典百搭；弹性腰部搭配织带腰带设计，方便自由调节贴合度。


  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IW1902-030

Jordan Utility

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经典梭织短裤，焕新升级，轻松应对新一季穿搭。Jordan Utility 男子梭织短裤采用锦纶面料，经典百搭；弹性腰部搭配织带腰带设计，方便自由调节贴合度。

产品细节

  • 拉链口袋
  • 弹性腰部设计
  • 面料：100% 锦纶。口袋/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 幻影灰白
  • 款式： IW1902-030

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