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Jordan Utility
男子梭织短裤
20% 折让
经典梭织短裤，焕新升级，轻松应对新一季穿搭。Jordan Utility 男子梭织短裤采用锦纶面料，经典百搭；弹性腰部搭配织带腰带设计，方便自由调节贴合度。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1902-010
Jordan Utility
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经典梭织短裤，焕新升级，轻松应对新一季穿搭。Jordan Utility 男子梭织短裤采用锦纶面料，经典百搭；弹性腰部搭配织带腰带设计，方便自由调节贴合度。
产品细节
- 拉链口袋
- 弹性腰部设计
- 面料：100% 锦纶。口袋/里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1902-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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