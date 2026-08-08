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Jordan Why Not
男子长袖T恤
¥349
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此配色当前无货
Jordan Why Not 男子长袖T恤的设计灵感源自拉塞尔·威斯布鲁克的独特个人风格，与他的新战靴相呼应。采用柔软的棉面料，打造时尚休闲风格，贴合身形。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： CW4262-100
Jordan Why Not
¥349
彰显拉塞尔风采
Jordan Why Not 男子长袖T恤的设计灵感源自拉塞尔·威斯布鲁克的独特个人风格，与他的新战靴相呼应。采用柔软的棉面料，打造时尚休闲风格，贴合身形。
其他细节
- 棉质面料，营造柔软优质的质感
- 连肩接缝设计，打造宽松舒适版型
产品细节
- 宽松版型
- 印花图案
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： CW4262-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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