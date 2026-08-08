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Jordan Why Not 男子长袖T恤 - 帆白/黑

Jordan Why Not

男子长袖T恤

¥349
帆白/黑
黑/帆白

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Jordan Why Not 男子长袖T恤的设计灵感源自拉塞尔·威斯布鲁克的独特个人风格，与他的新战靴相呼应。采用柔软的棉面料，打造时尚休闲风格，贴合身形。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： CW4262-100

Jordan Why Not

¥349

彰显拉塞尔风采

Jordan Why Not 男子长袖T恤的设计灵感源自拉塞尔·威斯布鲁克的独特个人风格，与他的新战靴相呼应。采用柔软的棉面料，打造时尚休闲风格，贴合身形。

其他细节

  • 棉质面料，营造柔软优质的质感
  • 连肩接缝设计，打造宽松舒适版型

产品细节

  • 宽松版型
  • 印花图案
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： CW4262-100

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