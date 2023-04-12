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      Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS)  

      幼童运动童鞋

      ¥549

      拉塞尔·威斯布鲁克快如闪电的比赛表现和无畏心态赢得孩子们的喜爱。鞋款此次融入出众系带设计，全新推出专为儿童打造的 Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS) 幼童运动童鞋。搭配多彩色调，饰有撞色细节，彰显拉塞尔标志性线条。

      • 显示颜色： 白色/黑/超蓝/大学红
      • 款式： CN8108-100

      尺寸与尺码

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