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Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS) 幼童运动童鞋   - 白色/黑/超蓝/大学红

Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS)  

幼童运动童鞋

¥549

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此配色当前无货

拉塞尔·威斯布鲁克快如闪电的比赛表现和无畏心态赢得孩子们的喜爱。鞋款此次融入出众系带设计，全新推出专为儿童打造的 Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS) 幼童运动童鞋。搭配多彩色调，饰有撞色细节，彰显拉塞尔标志性线条。


  • 显示颜色： 白色/黑/超蓝/大学红
  • 款式： CN8108-100

Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS)  

¥549

轻盈脚感，迅疾飞跃

拉塞尔·威斯布鲁克快如闪电的比赛表现和无畏心态赢得孩子们的喜爱。鞋款此次融入出众系带设计，全新推出专为儿童打造的 Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS) 幼童运动童鞋。搭配多彩色调，饰有撞色细节，彰显拉塞尔标志性线条。

其他细节

  • 柔软泡棉鞋底，柔韧灵活，轻盈缓震
  • 透气轻盈材料，缔造稳固舒适的贴合感
  • 橡胶外底，塑就出色抓地力

产品细节

  • 经典拉塞尔·威斯布鲁克细节
  • 塑型泡棉元素
  • 显示颜色： 白色/黑/超蓝/大学红
  • 款式： CN8108-100

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