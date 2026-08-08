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Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS)
幼童运动童鞋
¥549
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此配色当前无货
拉塞尔·威斯布鲁克快如闪电的比赛表现和无畏心态赢得孩子们的喜爱。鞋款此次融入出众系带设计，全新推出专为儿童打造的 Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS) 幼童运动童鞋。搭配多彩色调，饰有撞色细节，彰显拉塞尔标志性线条。
- 显示颜色： 白色/黑/超蓝/大学红
- 款式： CN8108-100
Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS)
¥549
轻盈脚感，迅疾飞跃
拉塞尔·威斯布鲁克快如闪电的比赛表现和无畏心态赢得孩子们的喜爱。鞋款此次融入出众系带设计，全新推出专为儿童打造的 Jordan Why Not Zer0.3 SE (PS) 幼童运动童鞋。搭配多彩色调，饰有撞色细节，彰显拉塞尔标志性线条。
其他细节
- 柔软泡棉鞋底，柔韧灵活，轻盈缓震
- 透气轻盈材料，缔造稳固舒适的贴合感
- 橡胶外底，塑就出色抓地力
产品细节
- 经典拉塞尔·威斯布鲁克细节
- 塑型泡棉元素
- 显示颜色： 白色/黑/超蓝/大学红
- 款式： CN8108-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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