Jordan Why Not Zer0.4 PF

¥1,099

脚踏实地，迅疾加速

众所周知，速度是拉塞尔·威斯布鲁克的必杀技‎。他不断以疾速表现制霸赛场，并凭借强劲势头和惊人力量一路前进，成就精彩瞬间。Jordan Why Not Zer0.4 PF 男子篮球鞋在前足融入双层 Zoom 缓震系统，将速度转化为力量，助力拉塞尔集中精力全力进攻。

双层缓震设计，助力出色进攻 前足搭载双层 Air Zoom 缓震配置，打造非凡的出众回弹和缓震体验‏，同时提升能量回馈表现，缔造出色的迈步体验。 锁定式系带系统 鞋带与织带相结合。当你束紧鞋带时，可以将双足稳固在缓震配置之上。 强劲抓地 橡胶外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横室外球场。基于数据打造的全新底纹设计，打造贴地感受，助你做好准备应对不断变化的比赛节奏。

其他细节 分区外底结合前足精简橡胶，帮助减轻重量

橡胶外底出众耐穿，助你纵横户外水泥球场