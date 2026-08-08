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Jordan Why Not Zer0.4 PF
男子篮球鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
众所周知，速度是拉塞尔·威斯布鲁克的必杀技。他不断以疾速表现制霸赛场，并凭借强劲势头和惊人力量一路前进，成就精彩瞬间。Jordan Why Not Zer0.4 PF 男子篮球鞋在前足融入双层 Zoom 缓震系统，将速度转化为力量，助力拉塞尔集中精力全力进攻。
- 显示颜色： 浅湛蓝/霜紫/海雾蓝/脉冲紫
- 款式： CQ4231-400
Jordan Why Not Zer0.4 PF
¥1,099
脚踏实地，迅疾加速
众所周知，速度是拉塞尔·威斯布鲁克的必杀技。他不断以疾速表现制霸赛场，并凭借强劲势头和惊人力量一路前进，成就精彩瞬间。Jordan Why Not Zer0.4 PF 男子篮球鞋在前足融入双层 Zoom 缓震系统，将速度转化为力量，助力拉塞尔集中精力全力进攻。
双层缓震设计，助力出色进攻
前足搭载双层 Air Zoom 缓震配置，打造非凡的出众回弹和缓震体验，同时提升能量回馈表现，缔造出色的迈步体验。
锁定式系带系统
鞋带与织带相结合。当你束紧鞋带时，可以将双足稳固在缓震配置之上。
强劲抓地
橡胶外底具备出众耐穿性，以匠心设计助力纵横室外球场。基于数据打造的全新底纹设计，打造贴地感受，助你做好准备应对不断变化的比赛节奏。
其他细节
- 分区外底结合前足精简橡胶，帮助减轻重量
- 橡胶外底出众耐穿，助你纵横户外水泥球场
产品细节
- 显示颜色： 浅湛蓝/霜紫/海雾蓝/脉冲紫
- 款式： CQ4231-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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