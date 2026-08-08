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Jordan Why Not Zer0.4 PF 男子篮球鞋 - 大学红/黑/白色/金属色

Jordan Why Not Zer0.4 PF

男子篮球鞋

¥1,099

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众所周知，速度是拉塞尔·威斯布鲁克的必杀技‎。他以疾速表现制霸赛场，并凭借强劲势头和惊人力量一路前进，成就精彩瞬间。Jordan Why Not Zer0.4 PF 男子篮球鞋在前足融入双层 Zoom 缓震系统，将速度转化为力量，助力拉塞尔集中精力全力进攻。该 PF 版本外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。


  • 显示颜色： 大学红/黑/白色/金属色
  • 款式： DD4886-600

Jordan Why Not Zer0.4 PF

¥1,099

WHY NOT?

众所周知，速度是拉塞尔·威斯布鲁克的必杀技‎。他以疾速表现制霸赛场，并凭借强劲势头和惊人力量一路前进，成就精彩瞬间。Jordan Why Not Zer0.4 PF 男子篮球鞋在前足融入双层 Zoom 缓震系统，将速度转化为力量，助力拉塞尔集中精力全力进攻。该 PF 版本外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。

双重缓震，助力进攻

前足搭载双层 Air Zoom 缓震配置，打造非凡的回弹效果和缓震体验‏，同时提升能量回馈表现，缔造出色的迈步体验。

锁定式系带系统

鞋带与中足及前足区域的织带相结合。当你束紧鞋带时，可以将双足稳固在缓震配置之上。

出众户外抓地力，迅疾出击

橡胶外底经久耐穿，融入基于数据研发的革新底纹。为你打造贴地感受，准备好应对不断变化的比赛节奏。橡胶设计，助力纵横户外球场。

产品细节

  • 显示颜色： 大学红/黑/白色/金属色
  • 款式： DD4886-600

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