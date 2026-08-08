第 1 张图片，共 9 张图片
Jordan Why Not Zer0.4 PF
男子篮球鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
众所周知，速度是拉塞尔·威斯布鲁克的必杀技。他以疾速表现制霸赛场，并凭借强劲势头和惊人力量一路前进，成就精彩瞬间。Jordan Why Not Zer0.4 PF 男子篮球鞋在前足融入双层 Zoom 缓震系统，将速度转化为力量，助力拉塞尔集中精力全力进攻。该 PF 版本外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。
- 显示颜色： 大学红/黑/白色/金属色
- 款式： DD4886-600
Jordan Why Not Zer0.4 PF
¥1,099
WHY NOT?
众所周知，速度是拉塞尔·威斯布鲁克的必杀技。他以疾速表现制霸赛场，并凭借强劲势头和惊人力量一路前进，成就精彩瞬间。Jordan Why Not Zer0.4 PF 男子篮球鞋在前足融入双层 Zoom 缓震系统，将速度转化为力量，助力拉塞尔集中精力全力进攻。该 PF 版本外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。
双重缓震，助力进攻
前足搭载双层 Air Zoom 缓震配置，打造非凡的回弹效果和缓震体验，同时提升能量回馈表现，缔造出色的迈步体验。
锁定式系带系统
鞋带与中足及前足区域的织带相结合。当你束紧鞋带时，可以将双足稳固在缓震配置之上。
出众户外抓地力，迅疾出击
橡胶外底经久耐穿，融入基于数据研发的革新底纹。为你打造贴地感受，准备好应对不断变化的比赛节奏。橡胶设计，助力纵横户外球场。
产品细节
- 显示颜色： 大学红/黑/白色/金属色
- 款式： DD4886-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。