穿上 Jordan Willow 女子凉鞋，为你的夏季造型增添格调。舒适中底设计，让你轻松迎接艳阳；固定带设计，为双足提供稳固效果。脚踝固定带和针扣设计是你会喜欢的细节，可为你带来理想贴合度，令双足保持稳定。

显示颜色： 雾杉木绿/军裤卡其/军裤卡其/雾杉木绿

款式： IV5227-304