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Jordan Willow
女子凉鞋
¥399
穿上 Jordan Willow 女子凉鞋，为你的夏季凉鞋造型增添灵动气息。舒适中底设计，让你轻松迎接阳光明媚的季节；固定带设计，为双足提供稳固效果。脚踝固定带和针扣设计是你会喜欢的细节，可为你带来理想贴合度，令双足保持稳固。
- 显示颜色： 黑/白色/金属银
- 款式： IB8841-001
Jordan Willow
¥399
穿上 Jordan Willow 女子凉鞋，为你的夏季凉鞋造型增添灵动气息。舒适中底设计，让你轻松迎接阳光明媚的季节；固定带设计，为双足提供稳固效果。脚踝固定带和针扣设计是你会喜欢的细节，可为你带来理想贴合度，令双足保持稳固。
其他细节
- 皮革固定带，塑就出众耐穿性和结构感
- 泡棉外底，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/金属银
- 款式： IB8841-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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