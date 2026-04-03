穿上 Jordan Willow 女子凉鞋，为你的夏季凉鞋造型增添灵动气息。舒适中底设计，让你轻松迎接阳光明媚的季节；固定带设计，为双足提供稳固效果。脚踝固定带和针扣设计是你会喜欢的细节，可为你带来理想贴合度，令双足保持稳固。

显示颜色： 黑/白色/金属银

款式： IB8841-001